Панарин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Панарина Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Сабельникова Анфуза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панарина Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Сабельникова Анфуза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабельникова Анфуза

Смерть
Неизвестно
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