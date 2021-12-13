Сабельникова (Шадчина) Екатерина (Лиза) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабельникова (Шадчина) Екатерина (Лиза) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадчин Иван Васильевич

Мать: Шадчина Аксинья Устиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабельникова Анфуза

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабельников Афанасий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1930

Сын: Сабельников Петр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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