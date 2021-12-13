Сабельникова (Шадчина) Екатерина (Лиза) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шадчин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабельникова Анфуза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабельников Афанасий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1930
Сын: Сабельников Петр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно