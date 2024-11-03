Бутаков Михаил Емельянович Около 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутаков Михаил Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Бутаков Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Бутаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Бутакова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бутаков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Бутакова Марфа Павловна

Васюково, Тимоновская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Бутаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Бутакова Марфа Павловна

Васюково, Тимоновская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Бутаков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Бутакова Марфа Павловна

Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Смерть
Неизвестно

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