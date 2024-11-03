Бутаков Михаил Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Бутаков Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутакова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
12.03.1909
Сын: Бутаков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Бутакова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бутаков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Бутакова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Бутакова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Бутакова Марфа Павловна
Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Смерть
Неизвестно