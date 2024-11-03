Бутаков Михаил Михайлович 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутаков Михаил Михайлович

Место рождения

Васюково, Тимоновская волость, Дмитровский уезд

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Бутаков Михаил Емельянович

Мать: Бутакова Марфа Павловна

Васюково, Тимоновская волость, Дмитровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
01.09.1934

Сын: Бутаков Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Бутакова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
27.01.1936

Сын: Бутаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Бутакова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
02.02.1941

Сын: Бутаков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Бутакова Анна Федоровна

Призыв на военную службу
23.06.1941
Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Смерть
?.04.1943
Ленинградская область
Причина смерти: пропал без вести

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