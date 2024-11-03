Бутаков Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутакова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
01.09.1934
Мать ребёнка: Бутакова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
27.01.1936
Сын: Бутаков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Бутакова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
02.02.1941
Сын: Бутаков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Бутакова Анна Федоровна
Призыв на военную службу
23.06.1941
Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Смерть
?.04.1943
Ленинградская область
Причина смерти: пропал без вести