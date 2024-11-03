Бутакова Марфа Павловна Около 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутакова Марфа Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
12.03.1909

Сын: Бутаков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Бутаков Михаил Емельянович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бутаков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бутаков Михаил Емельянович

Васюково, Тимоновская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Бутаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бутаков Михаил Емельянович

Васюково, Тимоновская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Бутаков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Бутаков Михаил Емельянович

Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Смерть
Неизвестно

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