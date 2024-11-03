Бутакова Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1909
Сын: Бутаков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Бутаков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бутаков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Бутаков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Бутаков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Бутаков Михаил Емельянович
Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Смерть
Неизвестно