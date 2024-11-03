Бутаков Павел Михайлович 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБутаков Павел Михайлович

Бутаков Павел Михайлович

Место рождения

Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО

Дата рождения

1918

Дата смерти

08.07.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Бутаков Михаил Емельянович

Мать: Бутакова Марфа Павловна

Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Призыв на военную службу
1941
Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Смерть
08.07.1941
Причина смерти: убит осколком гранаты
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Полоцкий р-н, д. Махирово

Мы используем куки для улучшения работы сайта.