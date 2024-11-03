Бутаков Павел Михайлович
Место рожденияДмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Дата рождения1918
Дата смерти08.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Призыв на военную службу
1941
Дмитровский РВК, Московская обл., Дмитровский р-н, Москва и МО
Смерть
08.07.1941
Причина смерти: убит осколком гранаты
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Полоцкий р-н, д. Махирово