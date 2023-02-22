Припорова (Саечникова) Софья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1901
Дата смерти18.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1901
Отец: Саечников Павел Иванович
Мать: Саечникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Припоров Фёдор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.09.1986
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно