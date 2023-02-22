Припорова (Саечникова) Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Припорова (Саечникова) Софья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1901

Дата смерти

18.09.1986

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1901

Отец: Саечников Павел Иванович

Мать: Саечникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Припоров Фёдор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Припоров Фёдор Петрович

Смерть
18.09.1986
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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