Припоров Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1903
Дата смерти30.03.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903
Отец: Припоров Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Припорова Софья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Припорова Софья Павловна
Смерть
30.03.1987
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область