Припоров Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Припоров Фёдор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1903

Дата смерти

30.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903

Отец: Припоров Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Припорова Софья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Припорова Софья Павловна

Смерть
30.03.1987
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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