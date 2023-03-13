Максимова (Нефедьева) Наталія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нефедьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.02.1883
Сын: Коноваловъ Тимофей
Отец ребёнка: Максимовъ Коноваловъ Антонъ
Рождение ребёнка
23.01.1892
Сын: Максимовъ Григорій
Отец ребёнка: Максимовъ Коноваловъ Антонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимовъ Коноваловъ Антонъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимовъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Максимовъ Коноваловъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно