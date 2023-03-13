Максимова (Нефедьева) Наталія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимова (Нефедьева) Наталія

Максимова (Нефедьева) Наталія

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефедьевъ Иванъ

Мать: Нефедьева Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
18.02.1883

Сын: Коноваловъ Тимофей

Отец ребёнка: Максимовъ Коноваловъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Максимовъ Григорій

Отец ребёнка: Максимовъ Коноваловъ Антонъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимовъ Коноваловъ Антонъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимовъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Максимовъ Коноваловъ Антонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимовъ Коноваловъ Антонъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close