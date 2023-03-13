Нефедьева Настасья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти07.10.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Нефедьевъ Яковъ
Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1840
Сын: Нефедьевъ Василій
Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1842
Сын: Нефедьевъ Петръ
Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1846
Сын: Нефедьевъ Сергей
Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шаранова Екатерина
Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1854
Сын: Нефедовъ Семенъ
Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Денисова Ульяна
Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Наталія
Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нефедьевъ Иванъ
Смерть
07.10.1869