Нефедьева Настасья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедьева Настасья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

07.10.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Нефедьевъ Яковъ

Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Нефедьевъ Василій

Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Нефедьевъ Петръ

Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Нефедьевъ Сергей

Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шаранова Екатерина

Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Нефедовъ Семенъ

Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Денисова Ульяна

Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Наталія

Отец ребёнка: Нефедьевъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедьевъ Иванъ

Смерть
07.10.1869
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан