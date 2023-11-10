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Нефедьевъ Сергей

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Нефедьевъ Иванъ

Мать: Нефедьева Настасья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1869

Сын: Нефедьевъ Федоръ

Мать ребёнка: Нефедьева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1881

Сын: Нефедьевъ Харитонъ

Мать ребёнка: Нефедьева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.07.1883

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Нефедьева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1885

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Нефедьева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1892

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Нефедьева Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедьева Авдотья

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