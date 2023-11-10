Нефедьевъ Сергей
Место рождения
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Нефедьевъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.04.1869
Сын: Нефедьевъ Федоръ
Мать ребёнка: Нефедьева Авдотья
Рождение ребёнка
28.09.1881
Сын: Нефедьевъ Харитонъ
Мать ребёнка: Нефедьева Авдотья
Рождение ребёнка
31.07.1883
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Нефедьева Авдотья
Рождение ребёнка
15.06.1885
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Нефедьева Авдотья
Рождение ребёнка
14.10.1892
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Нефедьева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нефедьева Авдотья