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Нефедьевъ Иванъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Ефимъ Федоровъ

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Нефедьевъ Яковъ

Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Нефедьевъ Василій

Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Нефедьевъ Петръ

Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Нефедьевъ Сергей

Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шаранова Екатерина

Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Нефедовъ Семенъ

Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Денисова Ульяна

Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Максимова Наталія

Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедьева Настасья Григорьева

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