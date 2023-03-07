Нефедьевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Ефимъ Федоровъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Нефедьевъ Яковъ
Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Нефедьевъ Василій
Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Нефедьевъ Петръ
Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1846
Сын: Нефедьевъ Сергей
Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шаранова Екатерина
Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1854
Сын: Нефедовъ Семенъ
Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Денисова Ульяна
Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Максимова Наталія
Мать ребёнка: Нефедьева Настасья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно