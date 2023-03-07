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Максимовъ Коноваловъ Антонъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Максимовъ Иванъ

Мать: Максимова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1883

Сын: Коноваловъ Тимофей

Мать ребёнка: Максимова Наталія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.01.1892

Сын: Максимовъ Григорій

Мать ребёнка: Максимова Наталія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максимова Наталія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимовъ Спиридонъ

Мать ребёнка: Максимова Наталія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Наталія

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