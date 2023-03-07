Максимовъ Коноваловъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Максимовъ Иванъ
Мать: Максимова Ульяна
Рождение ребёнка
18.02.1883
Сын: Коноваловъ Тимофей
Мать ребёнка: Максимова Наталія
Рождение ребёнка
23.01.1892
Сын: Максимовъ Григорій
Мать ребёнка: Максимова Наталія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максимова Наталія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимовъ Спиридонъ
Мать ребёнка: Максимова Наталія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Наталія