Максимовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Максимовъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Максимовъ Мефодий

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Максимовъ Коноваловъ Григорій

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Максимовъ Коноваловъ Антонъ

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Цыплакова Анастасія

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Максимова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Ульяна

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