Максимовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Максимовъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Максимовъ Мефодий
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Максимовъ Коноваловъ Григорій
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Максимовъ Коноваловъ Антонъ
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Цыплакова Анастасія
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Максимова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Ульяна