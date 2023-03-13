Максимовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Максимовъ Максимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Максимовъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Максимовъ Михаилъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Максимовъ Фролъ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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