Максимовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Максимовъ Максимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Максимовъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Максимовъ Михаилъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Максимовъ Фролъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана