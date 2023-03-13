Максимовъ Фролъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Максимовъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Трофимова Наталья
Мать ребёнка: Максимова Матрена
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Максимова Матрена
Рождение ребёнка
1853
Сын: Максимовъ Сергей
Мать ребёнка: Максимова Матрена
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кобелькова Василиса
Мать ребёнка: Максимова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимовъ Никита
Мать ребёнка: Максимова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Ѳеодосія
Мать ребёнка: Максимова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Максимова Матрена