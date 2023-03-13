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Максимовъ Фролъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Максимовъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Трофимова Наталья

Мать ребёнка: Максимова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Максимова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Максимовъ Сергей

Мать ребёнка: Максимова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кобелькова Василиса

Мать ребёнка: Максимова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимовъ Никита

Мать ребёнка: Максимова Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Ѳеодосія

Мать ребёнка: Максимова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Матрена