Кобелькова (Максимова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелькова (Максимова) Василиса

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Максимовъ Фролъ

Мать: Максимова Матрена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Пудѣевъ Петръ

Отец ребёнка: Пудѣевъ Еѵѳимъ

Рождение ребёнка
14.01.1876

Сын: Пудѣевъ Иванъ

Отец ребёнка: Пудѣевъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Пудѣевъ Еѵѳимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудѣевъ Еѵѳимъ

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