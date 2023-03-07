Кобелькова (Максимова) Василиса
Место рождения
Дата рождения1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Максимовъ Фролъ
Мать: Максимова Матрена
Рождение ребёнка
1874
Сын: Пудѣевъ Петръ
Отец ребёнка: Пудѣевъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
14.01.1876
Сын: Пудѣевъ Иванъ
Отец ребёнка: Пудѣевъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Пудѣевъ Еѵѳимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пудѣевъ Еѵѳимъ