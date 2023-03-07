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Пудѣевъ Еѵѳимъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Кобельковъ Еѵдокимъ

Мать: Кобелькова Епистимія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Пудѣевъ Петръ

Мать ребёнка: Кобелькова Василиса

Рождение ребёнка
14.01.1876

Сын: Пудѣевъ Иванъ

Мать ребёнка: Кобелькова Василиса

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Кобелькова Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелькова Василиса

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