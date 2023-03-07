Пудѣевъ Еѵѳимъ
Место рождения
Дата рождения1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Кобельковъ Еѵдокимъ
Мать: Кобелькова Епистимія
Рождение ребёнка
1874
Сын: Пудѣевъ Петръ
Мать ребёнка: Кобелькова Василиса
Рождение ребёнка
14.01.1876
Сын: Пудѣевъ Иванъ
Мать ребёнка: Кобелькова Василиса
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Кобелькова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобелькова Василиса