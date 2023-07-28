Кобелькова (Малова) Епистимія
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Маловъ Семенъ
Мать: Малова Христинья
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кобельковъ Еѵдокимъ
Рождение ребёнка
1854
Сын: Пудѣевъ Еѵѳимъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Еѵдокимъ
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Привалова Варвара
Отец ребёнка: Кобельковъ Еѵдокимъ
Рождение ребёнка
19.06.1861
Отец ребёнка: Кобельковъ Еѵдокимъ
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Пустыльникова Дарія
Отец ребёнка: Кобельковъ Еѵдокимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобельковъ Еѵдокимъ