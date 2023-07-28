Кобелькова (Малова) Епистимія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелькова (Малова) Епистимія

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Маловъ Семенъ

Мать: Малова Христинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кобельковъ Еѵдокимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Сын: Пудѣевъ Еѵѳимъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Еѵдокимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Привалова Варвара

Отец ребёнка: Кобельковъ Еѵдокимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1861

Сын: Пудѣевъ Кобельковъ Евсей

Отец ребёнка: Кобельковъ Еѵдокимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Пустыльникова Дарія

Отец ребёнка: Кобельковъ Еѵдокимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобельковъ Еѵдокимъ