Привалова (Кобелькова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова (Кобелькова) Варвара

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кобельковъ Еѵдокимъ

Мать: Кобелькова Епистимія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1875

Муж: Приваловъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1876

Сын: Приваловъ Иванъ

Отец ребёнка: Приваловъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Привалова Еѵдокія

Отец ребёнка: Приваловъ Василій

Рождение ребёнка
1884

Сын: Приваловъ Андрей

Отец ребёнка: Приваловъ Василій

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