Привалова (Кобелькова) Варвара
Место рождения
Дата рождения1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Кобельковъ Еѵдокимъ
Мать: Кобелькова Епистимія
Бракосочетание
10.02.1875
Муж: Приваловъ Василій
Рождение ребёнка
03.03.1876
Сын: Приваловъ Иванъ
Отец ребёнка: Приваловъ Василій
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Привалова Еѵдокія
Отец ребёнка: Приваловъ Василій
Рождение ребёнка
1884
Сын: Приваловъ Андрей
Отец ребёнка: Приваловъ Василій