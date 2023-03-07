Максимова (Карманова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кармановъ Ефимъ
Мать: Карманова Анна Осипова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Трофимова Наталья
Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ
Рождение ребёнка
1853
Сын: Максимовъ Сергей
Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Кобелькова Василиса
Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимовъ Никита
Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Ѳеодосія
Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимовъ Фролъ