Максимова (Карманова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Карманова) Матрена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кармановъ Ефимъ

Мать: Карманова Анна Осипова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Трофимова Наталья

Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Максимовъ Сергей

Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Кобелькова Василиса

Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимовъ Никита

Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Ѳеодосія

Отец ребёнка: Максимовъ Фролъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимовъ Фролъ

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