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Бабин Петр Петров

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Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1804

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Бабин Петр Емельянов

Мать: Бабина Евдокия Карпова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Бабин Тимофей Петров

Мать ребёнка: Бабина Степанида (Ларионова)

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Степанида (Ларионова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Фекла Обросимова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1804
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