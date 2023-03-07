Бабин Петр Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Бабин Петр Емельянов
Мать: Бабина Евдокия Карпова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Бабин Тимофей Петров
Мать ребёнка: Бабина Степанида (Ларионова)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Фекла Обросимова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1804