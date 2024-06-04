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Бабина Евдокия Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Петр Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Бабин Петр Петров

Отец ребёнка: Бабин Петр Емельянов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Бабин Ларион Петров

Отец ребёнка: Бабин Петр Емельянов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Бабин Арефей Петров

Отец ребёнка: Бабин Петр Емельянов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Бабина) Васса Петрова

Отец ребёнка: Бабин Петр Емельянов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Бабин Иван Петров

Отец ребёнка: Бабин Петр Емельянов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1803

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