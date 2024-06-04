Бабина Евдокия Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Петр Емельянов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Бабин Петр Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Бабин Ларион Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Бабин Арефей Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Бабина) Васса Петрова
Отец ребёнка: Бабин Петр Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Бабин Иван Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр Емельянов
Смерть
После 1803