Бабина Степанида (Ларионова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Бабин Тимофей Петров
Отец ребёнка: Бабин Петр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Петр Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850