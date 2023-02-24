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Ярыгин Матвей Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1703 и 1705

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1703 и 1705

Отец: Ярыгин Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1713

Дочь: Усова Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1723 и 1733

Дочь: Ишимова Ирина?Ульяна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1730

Сын: Ярыгин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Сын: Ярыгин Лаврентий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Сын: Ярыгин Тит Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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