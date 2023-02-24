Ярыгин Матвей Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1703 и 1705
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1703 и 1705
Отец: Ярыгин Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1713
Дочь: Усова Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1723 и 1733
Дочь: Ишимова Ирина?Ульяна Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Сын: Ярыгин Лаврентий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Сын: Ярыгин Тит Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1763