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Ярыгин Иван Матвеевич

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Место рождения

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1703 и 1705 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730

Отец: Ярыгин Матвей Лукич

Мать: не указана

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Сын: Ярыгин Пантелей Иванович

Мать ребёнка: Ярыгина Марфа Тихоновна

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Ярыгин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Ярыгина Марфа Тихоновна

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярыгина Марфа Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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