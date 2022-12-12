Ярыгин Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730
Отец: Ярыгин Матвей Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Мать ребёнка: Ярыгина Марфа Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Мать ребёнка: Ярыгина Марфа Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярыгина Марфа Тихоновна
Смерть
Неизвестно