Ярыгина (Смирнова) Марфа Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярыгина (Смирнова) Марфа Тихоновна

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Место рождения

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728

Отец: Смирнов Тихон

Мать: не указана

Смирновы, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Сын: Ярыгин Пантелей Иванович

Отец ребёнка: Ярыгин Иван Матвеевич

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Ярыгин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Ярыгин Иван Матвеевич

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярыгин Иван Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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