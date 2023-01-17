Ярыгина (Смирнова) Марфа Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728
Отец: Смирнов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Отец ребёнка: Ярыгин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Отец ребёнка: Ярыгин Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно