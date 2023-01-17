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Ярыгин Лаврентий Матвеевич

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Место рождения

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1703 и 1705 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735

Отец: Ярыгин Матвей Лукич

Мать: не указана

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1755

Дочь: Васса Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ярыгина Акилина Сидоровна

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Дочь: Анастасия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ярыгина Акилина Сидоровна

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Дочь: Елена Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ярыгина Акилина Сидоровна

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1763

Сын: Ярыгин Анисифор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ярыгина Акилина Сидоровна

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярыгина Акилина Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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