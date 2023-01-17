Ярыгин Лаврентий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1735
Отец: Ярыгин Матвей Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1755
Дочь: Васса Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ярыгина Акилина Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Дочь: Анастасия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ярыгина Акилина Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Дочь: Елена Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ярыгина Акилина Сидоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1763
Сын: Ярыгин Анисифор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ярыгина Акилина Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно