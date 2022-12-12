Ишимова (Ярыгина) Ирина?Ульяна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишимова (Ярыгина) Ирина?Ульяна Матвеевна

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Место рождения

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1723 и 1733

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Отец

Между 1703 и 1705 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1750 г.р.
Вычислено 1756 г.р.
Вычислено 1760 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1723 и 1733

Отец: Ярыгин Матвей Лукич

Мать: не указана

Ярыгины, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Сын: Ишимов Амвросий Осипович

Отец ребёнка: Ишимов Осип Иванович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Ишимов Герасим Осипович

Отец ребёнка: Ишимов Осип Иванович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Ишимов Иван Осипович

Отец ребёнка: Ишимов Осип Иванович

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Дочь: Наталия Осиповна

Отец ребёнка: Ишимов Осип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишимов Осип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1768
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