Ишимова (Ярыгина) Ирина?Ульяна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1723 и 1733
Дата смерти1768
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Между 1723 и 1733
Отец: Ярыгин Матвей Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Отец ребёнка: Ишимов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Отец ребёнка: Ишимов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Сын: Ишимов Иван Осипович
Отец ребёнка: Ишимов Осип Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Дочь: Наталия Осиповна
Отец ребёнка: Ишимов Осип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишимов Осип Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1768