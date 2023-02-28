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Ишимов Герасим Осипович

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Место рождения

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750

Отец: Ишимов Осип Иванович

Мать: Ишимова Ирина?Ульяна Матвеевна

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
23.01.1766 ст.

Жена: Ишимова Зиновия Григорьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Дочь: Агрипина Герасимовна

Мать ребёнка: Ишимова Зиновия Григорьевна

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Ишимов Ефим Герасимович

Мать ребёнка: Ишимова Зиновия Григорьевна

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Ефросинья Герасимовна

Мать ребёнка: Ишимова Зиновия Григорьевна

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.05.1778 ст.

Дочь: Феодосия Герасимовна

Мать ребёнка: Ишимова Зиновия Григорьевна

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Ишимов Яков Герасимович

Мать ребёнка: Ишимова Зиновия Григорьевна

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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