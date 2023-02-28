Ишимов Герасим Осипович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1750
Бракосочетание
23.01.1766 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Дочь: Агрипина Герасимовна
Мать ребёнка: Ишимова Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Мать ребёнка: Ишимова Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Ефросинья Герасимовна
Мать ребёнка: Ишимова Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
29.05.1778 ст.
Дочь: Феодосия Герасимовна
Мать ребёнка: Ишимова Зиновия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Мать ребёнка: Ишимова Зиновия Григорьевна
Смерть
Неизвестно