Григорьева (Данилова) Фекла Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Данилов Осип Федулович
Мать: Данилова Парасковья
Рождение ребёнка
1876
Сын: Григорьев Федор Андреевич
Отец ребёнка: Григорьев Андрей Спиридонович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Григорьев Андрей Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно