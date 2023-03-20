Григорьева (Данилова) Фекла Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Данилова) Фекла Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Данилов Осип Федулович

Мать: Данилова Парасковья

Рождение ребёнка
1876

Сын: Григорьев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Григорьев Андрей Спиридонович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Григорьев Андрей Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Андрей Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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