Данилова Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Григорьева Фекла Осиповна

Отец ребёнка: Данилов Осип Федулович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Данилов Кирилл Осипович

Отец ребёнка: Данилов Осип Федулович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Данилов Осип Федулович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Данилов Абрам Осипович

Отец ребёнка: Данилов Осип Федулович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Данилов Никифор Осипович

Отец ребёнка: Данилов Осип Федулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Осип Федулович

Смерть
Неизвестно
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