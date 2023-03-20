Данилова Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Григорьева Фекла Осиповна
Отец ребёнка: Данилов Осип Федулович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Данилов Осип Федулович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Данилов Осип Федулович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Данилов Осип Федулович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Данилов Осип Федулович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно