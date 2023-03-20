Григорьев Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1895
Сын: Григорьев Николай Федорович
Мать ребёнка: Григорьева Васса Астафеевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Григорьева Васса Астафеевна
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Григорьева Васса Астафеевна
Рождение ребёнка
22.12.1904
Дочь: Мартынова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Григорьева Васса Астафеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно