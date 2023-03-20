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Григорьев Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Григорьев Андрей Спиридонович

Мать: Григорьева Фекла Осиповна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Григорьев Николай Федорович

Мать ребёнка: Григорьева Васса Астафеевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Григорьев Яков Федорович

Мать ребёнка: Григорьева Васса Астафеевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Григорьева Васса Астафеевна

Рождение ребёнка
22.12.1904

Дочь: Мартынова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Григорьева Васса Астафеевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Васса Астафеевна

Смерть
Неизвестно
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