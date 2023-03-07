Григорьева (Тимофеева) Васса Астафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Тимофеева) Васса Астафеевна

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Место рождения

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Тимофеев Астафей Клементьевич

Мать: Тимофеева Лукерья Лаврентьевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Григорьев Николай Федорович

Отец ребёнка: Григорьев Федор Андреевич

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Григорьев Яков Федорович

Отец ребёнка: Григорьев Федор Андреевич

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Григорьев Федор Андреевич

Рождение ребёнка
22.12.1904

Дочь: Мартынова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Григорьев Федор Андреевич

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Федор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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