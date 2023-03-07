Григорьева (Тимофеева) Васса Астафеевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
1895
Сын: Григорьев Николай Федорович
Отец ребёнка: Григорьев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Григорьев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Григорьев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
22.12.1904
Дочь: Мартынова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Григорьев Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно