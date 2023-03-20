Данилов Осип Федулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Данилов Федул Данилович
Мать: Данилова 1 жена
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Григорьева Фекла Осиповна
Мать ребёнка: Данилова Парасковья
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Данилова Парасковья
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Данилова Парасковья
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Данилова Парасковья
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Данилова Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Парасковья
Смерть
Неизвестно