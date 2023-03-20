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Данилов Осип Федулович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Данилов Федул Данилович

Мать: Данилова 1 жена

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Григорьева Фекла Осиповна

Мать ребёнка: Данилова Парасковья

Рождение ребёнка
1853

Сын: Данилов Кирилл Осипович

Мать ребёнка: Данилова Парасковья

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марфа Осиповна

Мать ребёнка: Данилова Парасковья

Рождение ребёнка
1862

Сын: Данилов Абрам Осипович

Мать ребёнка: Данилова Парасковья

Рождение ребёнка
1876

Сын: Данилов Никифор Осипович

Мать ребёнка: Данилова Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Парасковья

Смерть
Неизвестно
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