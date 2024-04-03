Осипов Иван Егорович 05.04.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1933

Дата смерти

15.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933

Отец: Осипов Егор Зиновьевич

Мать: Осипова(Гусева) (Гусева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова(Арбузова) (Арбузова) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова(Арбузова) (Арбузова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
14.11.1956

Сын: Осипов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Осипова(Арбузова) (Арбузова) Мария Васильевна

Смерть
15.09.1994
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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