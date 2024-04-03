Осипов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1933
Дата смерти15.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова(Арбузова) (Арбузова) Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1956
Мать ребёнка: Осипова(Арбузова) (Арбузова) Мария Васильевна
Смерть
15.09.1994
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.