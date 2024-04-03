Осипова(Гусева) (Гусева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1908
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1908
Рождение ребёнка
19.12.1930
Отец ребёнка: Осипов Егор Зиновьевич
Рождение ребёнка
05.04.1933
Сын: Осипов Иван Егорович
Отец ребёнка: Осипов Егор Зиновьевич
Рождение ребёнка
12.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Егор Зиновьевич
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.