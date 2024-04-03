Осипова(Гусева) (Гусева) Анна Ивановна 10.12.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова(Гусева) (Гусева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1908

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1908

Отец: Гусев Иван Александров

Мать: Гусева(Гусева) (Гусева) Пелагея Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Егор Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Егор Зиновьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Егор Зиновьевич

Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Осипов Николай Егорович

Отец ребёнка: Осипов Егор Зиновьевич

Рождение ребёнка
05.04.1933

Сын: Осипов Иван Егорович

Отец ребёнка: Осипов Егор Зиновьевич

Рождение ребёнка
12.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Егор Зиновьевич

Смерть
1956
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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