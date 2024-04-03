Осипов Николай Егорович 19.12.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1930

Дата смерти

18.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930

Отец: Осипов Егор Зиновьевич

Мать: Осипова(Гусева) (Гусева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Осипова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Осипов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Осипова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Елена Ивановна

Смерть
18.12.1974
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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