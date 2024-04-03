Осипов Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1930
Дата смерти18.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Осипова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Осипов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Осипова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Елена Ивановна
Смерть
18.12.1974
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.