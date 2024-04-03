Осипова Елена Ивановна
Место рожденияСаратов
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Иван
Мать: не указана
Саратов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Осипов Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Сын: Осипов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Осипов Николай Егорович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Николай Егорович
Смерть
Неизвестно