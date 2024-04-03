Осипова Елена Ивановна 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Елена Ивановна

Место рождения

Саратов

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Иван

Мать: не указана

Саратов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Осипов Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Николай Егорович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Осипов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Осипов Николай Егорович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Николай Егорович

Смерть
Неизвестно

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