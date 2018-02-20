Осипова(Арбузова) (Арбузова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1927
Дата смерти20.02.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1927
Отец: Арбузов Василий Трофимович
Мать: Арбузова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Иван Егорович
Рождение ребёнка
14.11.1956
Отец ребёнка: Осипов Иван Егорович
Смерть
20.02.2018
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.