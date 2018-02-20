Осипова(Арбузова) (Арбузова) Мария Васильевна 07.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова(Арбузова) (Арбузова) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1927

Дата смерти

20.02.2018

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1927

Отец: Арбузов Василий Трофимович

Мать: Арбузова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иван Егорович

Рождение ребёнка
14.11.1956

Сын: Осипов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Егорович

Смерть
20.02.2018
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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