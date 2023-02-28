Черкасова (Кекушева) Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Кекушева) Елена Иванова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кекушев Иван Данилов

Мать: Кекушева Татьяна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Черкасов Дмитрий Авраамов

Отец ребёнка: Черкасов Авраамий (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1836

Муж: Черкасов Авраамий (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шейдина Пелагия Авраамова

Отец ребёнка: Черкасов Авраамий (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Черкасов Михаил Авраамов

Отец ребёнка: Черкасов Авраамий (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Черкасов Пётр Авраамов

Отец ребёнка: Черкасов Авраамий (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Любовь Авраамова

Отец ребёнка: Черкасов Авраамий (Минаев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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