Черкасова (Кекушева) Елена Иванова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кекушев Иван Данилов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Черкасов Дмитрий Авраамов
Отец ребёнка: Черкасов Авраамий (Минаев)
Бракосочетание
1836
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шейдина Пелагия Авраамова
Отец ребёнка: Черкасов Авраамий (Минаев)
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Черкасов Авраамий (Минаев)
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Черкасов Авраамий (Минаев)
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Любовь Авраамова
Отец ребёнка: Черкасов Авраамий (Минаев)
Смерть
Неизвестно