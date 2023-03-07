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Черкасов Авраамий (Минаев)

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Черкасов Евмен Демидов

Мать: Черкасова Ирина Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Черкасов Дмитрий Авраамов

Мать ребёнка: Черкасова Пелагия Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Черкасов Дмитрий Авраамов

Мать ребёнка: Черкасова Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1836

Жена: Черкасова Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шейдина Пелагия Авраамова

Мать ребёнка: Черкасова Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Черкасов Михаил Авраамов

Мать ребёнка: Черкасова Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Черкасов Пётр Авраамов

Мать ребёнка: Черкасова Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Любовь Авраамова

Мать ребёнка: Черкасова Елена Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Пелагия Павлова

Смерть
Неизвестно
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