Черкасов Авраамий (Минаев)
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Черкасов Евмен Демидов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Черкасов Дмитрий Авраамов
Мать ребёнка: Черкасова Пелагия Павлова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Черкасов Дмитрий Авраамов
Мать ребёнка: Черкасова Елена Иванова
Бракосочетание
1836
Жена: Черкасова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шейдина Пелагия Авраамова
Мать ребёнка: Черкасова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Черкасова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Черкасова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Любовь Авраамова
Мать ребёнка: Черкасова Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно