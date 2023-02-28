Кекушев Иван Данилов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кекушев Иван 1-й
Мать ребёнка: Кекушева Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кекушев Иван 2-й
Мать ребёнка: Кекушева Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Черкасова Елена Иванова
Мать ребёнка: Кекушева Татьяна Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1825