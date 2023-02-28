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Кекушев Иван Данилов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Кекушев ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кекушев Иван 1-й

Мать ребёнка: Кекушева Татьяна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кекушев Иван 2-й

Мать ребёнка: Кекушева Татьяна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Черкасова Елена Иванова

Мать ребёнка: Кекушева Татьяна Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кекушева Татьяна Фёдорова

Смерть
1825
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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