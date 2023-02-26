Варвара Иванова
Место рожденияд.Бакши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бакши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1894
Муж: Стефан Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1895
Дочь: Мария ст.
Отец ребёнка: Стефан Михайлов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1898
Дочь: Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Михайлов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904
Дочь: Домника Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Михайлов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1906
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Михайлов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Михайлов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно