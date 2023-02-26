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Варвара Иванова

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Место рождения

д.Бакши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бакши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.02.1894

Муж: Стефан Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1895

Дочь: Мария ст.

Отец ребёнка: Стефан Михайлов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1898

Дочь: Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Михайлов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904

Дочь: Домника Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Михайлов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1906

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Михайлов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Михайлов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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