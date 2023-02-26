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Стефан Михайлов

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.12.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1875

Отец: Михаил Марков

Мать: (Лобовкина) Дария Никитина

Бракосочетание
09.02.1894

Жена: Варвара Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1895

Дочь: Мария ст.

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
02.10.1898

Дочь: Пелагея Стефанова

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
02.01.1904

Дочь: Домника Стефанова

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
22.07.1906

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Смерть
Неизвестно

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