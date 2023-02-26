Стефан Михайлов
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.12.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1875
Отец: Михаил Марков
Бракосочетание
09.02.1894
Жена: Варвара Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1895
Дочь: Мария ст.
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
02.10.1898
Дочь: Пелагея Стефанова
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
02.01.1904
Дочь: Домника Стефанова
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
22.07.1906
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Смерть
Неизвестно