Тюленева Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюленева Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Тюленев Григорий

Мать: Тюленева Фёкла

Рождение ребёнка
1941

Сын: Жуков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Жуков Михаил Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мананников Виталий Александрович

Отец ребёнка: Мананников Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мананников Виталий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мананников Александр Семенович

Смерть
Неизвестно
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