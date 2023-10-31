Тюленева Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Тюленев Григорий
Мать: Тюленева Фёкла
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Жуков Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мананников Виталий Александрович
Отец ребёнка: Мананников Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мананников Виталий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно