Тюленева Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Тюленева Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Тюленев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюленева Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Тюленев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюленев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Тюленев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюленева Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Тюленев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюленев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Тюленев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюленев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Тюленев Григорий
Смерть
Неизвестно