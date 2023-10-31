Тюленева Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюленева Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Тюленева Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Тюленев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюленева Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Тюленев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюленев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Тюленев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюленева Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Тюленев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюленев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Тюленев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюленев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Тюленев Григорий

Смерть
Неизвестно
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