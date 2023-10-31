Тюленев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Тюленева Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Тюленева Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюленева Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Тюленева Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюленев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Тюленева Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюленева Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Тюленева Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюленев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Тюленева Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюленев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Тюленева Фёкла
Смерть
Неизвестно