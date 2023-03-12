Мгебришвили (Бенуа) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМгебришвили (Бенуа) Вера Васильевна

Мгебришвили (Бенуа) Вера Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бенуа Василий Леонтьевич

Мать: Бенуа Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бенуа Вахтанг Георгиевич

Отец ребёнка: Мгебришвили Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
27.07.1918

Дочь: Мгебришвили Русудан Георгиевна

Отец ребёнка: Мгебришвили Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Голубева Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Малиновский Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малиновский Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Сергей Александрович

г. Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мгебришвили Георгий Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
г. Тбилиси
художник киностудии "Грузия-фильм"
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
высшее, художник | Академия художеств
Смерть
09.11.1986
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close