Мгебришвили (Бенуа) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бенуа Василий Леонтьевич
Мать: Бенуа Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Мгебришвили Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
27.07.1918
Дочь: Мгебришвили Русудан Георгиевна
Отец ребёнка: Мгебришвили Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Голубева Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Малиновский Сергей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малиновский Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
г. Тбилиси
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
г. Тбилиси
художник киностудии "Грузия-фильм"
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
высшее, художник | Академия художеств
Смерть
09.11.1986
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край