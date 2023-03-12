Малиновский Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновский Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Голубева Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Мгебришвили Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мгебришвили Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мгебришвили Вера Васильевна

г. Тбилиси
Смерть
Неизвестно
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